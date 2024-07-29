Yangın timi

Tekirdağ'da son zamanlarda sıkça meydana gelen anız, arazi ve orman yangınlarına müdahale çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tekirdağ Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne bağlı TOMA ve tecrübeli personelden oluşan tim, yangınlara müdahale eden itfaiye ve diğer kurum görevlilerine destek verdi. Yerleşim alanları ve sanayi bölgelerini de etkileme riski bulunan yangınlara yapılan müdahalelerde, yaşam alanları zarar gören ve yangından doğrudan etkilenen hayvanların temel yaşam gereksinimlerinin sağlanması için özel çalışmalar yapıldı ve personel tarafından gözlem altına alındı. İhtiyaç duyulan her an yangında görevli personelle omuz omuza görev yapan ekipler, bireysel hataların minimuma indirilmesi ve doğal yaşam alanlarının korunmasına büyük önem veriyor. Yangınların tarım bölgesi olan coğrafyamız üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yapılan bu müdahaleler, yangınla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Söndürme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi, hem insan yaşamını hem de doğal yaşamı korumak adına kritik önem taşıyor. İHA