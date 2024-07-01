Yangın uyuşturucu serasını ortaya çıkardı

Adana'da bir apartman dairesine yangın ihbarına giden itfaiye ve polis ekipleri, salona kurulan iklimlendirme sistemli uyuşturucu serasıyla karşılaştı. Evde hasadı yapılmış ve kurutulmaya bırakılan 6 kilo 644 gram esrar ile 4,5 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan kiracı Buğra Şahincan U. (21), tutuklandı.

Olay, 27 Haziran'da saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Kiracılar Buğra Şahincan U. ile arkadaşı A.Y.Ö.'nün (19) oturduğu daireden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, daireye girdiğinde uyuşturucu üretimi için kurulmuş iklimlendirme sistemi buldu. İtfaiye ekibi yangını söndürürken, evde arama yapan polis hasadı yeni yapılıp, kurutulmaya bırakıldığı belirlenen 6 kilo 644 gram esrar ile 4,5 gram kokain ele geçirdi.

ŞÜPHELİYE SOKAKTA GÖZALTI

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yangın anında dairede bulunmayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan ekipler, Buğra Şahincan U.'yu eve yakın bir sokakta yakaladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüpheli, ifadesinde, uyuşturucu maddelerin kendine ait olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Buğra Şahincan U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari şüpheli A.Y.Ö.'yü yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.