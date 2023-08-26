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Giriş Tarihi: 26.8.2023 17:36 Son Güncelleme: 26.8.2023 17:39

Yangına giden itfaiye aracı devrildi! 2 itfaiyeci yaralandı

İstanbul Esenler'de yangın ihbarına giden Sultangazi İtfaiye Amirliği'nden yola çıkan itfaiye aracı yangına gittiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yangına giden itfaiye aracı devrildi! 2 itfaiyeci yaralandı

İtfaiye aracının yangına giderken geçirdiği trafik kzası saat 14.45 sıralarında Oruç Reis Mahallesi'nde Mahmut Bey Yolu sapağında, meydana geldi. Sultangazi İtfaiye Amirliği'nde görev yapan itfaiye aracı alınan ihbar üzerine yangına müdahalede bulunmak üzere yola çıktı. İtfaiye aracı Oruç Reis Mahallesi'nde Mahmut Bey Yolu sapağına geldiğinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 2 itfaiye eri yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazada yaralanan iki itfaiye erinin durumunun ağır olmadığı tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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Yangına giden itfaiye aracı devrildi! 2 itfaiyeci yaralandı
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