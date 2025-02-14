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Giriş Tarihi: 15.2.2025

Yangına müdahale sırasında düşen itfaiye eri vefat etti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yangına müdahale sırasında düşen itfaiye eri vefat etti
Esenler'de 3 katlı binanın çatı katındaki yangına müdahale eden itfaiye eri Furkan Sayın (27) çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında önceki gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, itfaiye eri Furkan Sayın 3. kattan yere düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sayın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç itfaiyeci Furkan Sayın'ın cenazesi, Bağcılar İtfaiye Grubu'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine gönderildi.
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Yangına müdahale sırasında düşen itfaiye eri vefat etti
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