Yangında asansörde mahsur kalan genç kız dumandan etkilendi

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, bir apartmanın merdiven boşluğunda elektrik panosunda yangın çıktı. Yangınla birlikte elektrikler kesilirken, apartmanı kısa sürede duman kapladı. Binanın 3. katında asansör kabini içerisinde kalan 20 yaşındaki Emine T. mahsur kaldı. Genç kız, kabine dolan dumanlardan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle genç kızı asansörden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Emine T. ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.