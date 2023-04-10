Yangında balkona saklanan minik Eylül hayatını kaybetti

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde Erkilet Mahallesi Seyyid Burhaneddin Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 6. katında yangın çıktı. Kısa sürede tüm daireye yayılan yangını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. itfaiye tarafından güçlükle kontrol altına alınan yangında annesiyle birlikte balkona saklanan 3 yaşındaki Eylül Canyakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.