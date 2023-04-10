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Giriş Tarihi: 10.4.2023 13:06 Son Güncelleme: 10.4.2023 13:18

Yangında balkona saklanan minik Eylül hayatını kaybetti

Kayseri’nin Erkilet mahallesinde bir evde çıkan yangında anne ile kızı balkona saklandı. Evi saran yangında 3 yaşındaki Eylül Canyakar hayatını kaybederken annesi ile birlikte 1 kardeşi de yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yangında balkona saklanan minik Eylül hayatını kaybetti

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde Erkilet Mahallesi Seyyid Burhaneddin Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 6. katında yangın çıktı. Kısa sürede tüm daireye yayılan yangını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. itfaiye tarafından güçlükle kontrol altına alınan yangında annesiyle birlikte balkona saklanan 3 yaşındaki Eylül Canyakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler anne Ş.Canyakar yi ağır yaralı olarak kurtarırken 11 yaşındaki oğlu H.M. Canyakar yangından de yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralı anne ve oğlu olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nde kaldırılırken, Eylül Canyakar'ın cesedi ise otopsi için kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Yangında balkona saklanan minik Eylül hayatını kaybetti
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