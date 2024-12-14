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Giriş Tarihi: 14.12.2024 19:19 Son Güncelleme: 14.12.2024 19:39

Yangında bina sakinleri önce can dostları kedi ve köpeklerini kurtardı

İstanbul Şişli’de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında bina sakinleri dumandan etkilenen kedi ve köpeklerini panikle dışarı çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yangında bina sakinleri önce can dostları kedi ve köpeklerini kurtardı

Yangın, Merkez Mahallesi Reha Yurdakul Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında saat 15.30 sıralarında çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çatı katından duman yükselmeye başladı. Çatının yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle binadaki daireler duman altında kaldı. Binada bulunan vatandaşlar kendi canları ile birlikte can dostları olan kedi ve köpeklerini kucaklayarak bina dışına çıktılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken dairelerde duman tahliyesi yaptı.

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Yangında bina sakinleri önce can dostları kedi ve köpeklerini kurtardı
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