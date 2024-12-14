Yangında bina sakinleri önce can dostları kedi ve köpeklerini kurtardı

Yangın, Merkez Mahallesi Reha Yurdakul Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında saat 15.30 sıralarında çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çatı katından duman yükselmeye başladı. Çatının yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle binadaki daireler duman altında kaldı. Binada bulunan vatandaşlar kendi canları ile birlikte can dostları olan kedi ve köpeklerini kucaklayarak bina dışına çıktılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken dairelerde duman tahliyesi yaptı.