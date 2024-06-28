Yangında can veren 16 yaşındaki İsmail toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin kırsal Taşyaka Mahallesinde henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı tarlada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tarlanın içinde bulunan samana sıçradı. Samanın yandığını gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Samanın içerisine giren ekipler, yaptıkları incelemede, traktörle yangını söndürmeye çalışan İsmail Güneş'in traktörün devrilerek altında kalması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından İsmail Güneş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. yapılan otopsi işlemlerinden sonra 8. sınıf öğrencisi İsmail Güneş Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Taşyaka mahallesinde toprağa verildi.

Viranşehir İlçe mille eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçemiz Taşyaka Kırsal Mahallesinde bir tarlada saman balyalarının alev alması sonucu çıkan yangında Taşyaka Ortaokulumuz 8. sınıf öğrencisi İsmail Güneş vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz. Ailesinin, sevenlerinin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun"