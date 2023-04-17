Haberler Yaşam Haberleri Kırklareli'de korku dolu anlar: 15 kişi kurtarıldı
Giriş Tarihi: 17.4.2023 15:17 Son Güncelleme: 17.4.2023 15:19

Kırklareli'de korku dolu anlar: 15 kişi kurtarıldı

Kırklareli'de itfaiyeciler, bodrum katta çıkan yangında apartmanı saran duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan 15 kişiyi, pencere ve balkonlardan, merdivenli araçla kurtardı.

DHA
Kırklareli’de korku dolu anlar: 15 kişi kurtarıldı

Lüleburgaz ilçesi Zafer Mahallesi Tekcan Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, bodrum katından yükselen dumanlar apartmanı sardı. İhbar üzerine adrese Lüleburgaz Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale ederken bir yandan da apaRtmanın merdivenlerini saran dumanlar nedeniyle, dairelerinde mahsur kalan 15 kişi, balkon ve pencerelere uzatılan merdivenle kurtarılıp dışarı çıkarıldı. Yangın, büyümeden itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

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Kırklareli'de korku dolu anlar: 15 kişi kurtarıldı
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