Yangında mahsur kalan anne ve çocuğu için seferber oldular

Yangın, Uşak'ın merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Necati Özen Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede bütün binayı kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
ZAMANLA YARIŞTILAR
Yangın esnasında Yasemin Yüksel ve 2 yaşındaki kızı İkra Yüksel, binanın 2. katında bulunan evlerinde mahsur kaldı. Dumandan etkilenen anne ve çocuğunu kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar zamanla yarıştı. Kısa sürede anne ve kızına ulaşan itfaiye ekipleri ve bir vatandaş dairede mahsur kalan anne ve 2 yaşındaki kızı balkona uzatılan merdiven yardımıyla daireden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Anne ve çocuğu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
YANGININ KAHRAMANLARI DA DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangında binanın 2. katındaki dairede mahsur kalan anne ve 2 yaşındaki çocuğu kurtarmak için daireye çıkan bir vatandaş da dumanlardan etkilendi. Dumanlardan etkilenen duyarlı vatandaşa ve yangın söndürme çalışmaları esnasında hafif yaralanan itfaiye erine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.