Yangında mahsur kalan anne ve çocuğu için seferber oldular

ZAMANLA YARIŞTILAR

Yangın esnasında Yasemin Yüksel ve 2 yaşındaki kızı İkra Yüksel, binanın 2. katında bulunan evlerinde mahsur kaldı. Dumandan etkilenen anne ve çocuğunu kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar zamanla yarıştı. Kısa sürede anne ve kızına ulaşan itfaiye ekipleri ve bir vatandaş dairede mahsur kalan anne ve 2 yaşındaki kızı balkona uzatılan merdiven yardımıyla daireden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Anne ve çocuğu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.