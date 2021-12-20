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Giriş Tarihi: 20.12.2021 20:11 Son Güncelleme: 20.12.2021 22:15

Yangında mahsur kalan bebek ile engelli kadını itfaiye kurtardı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yangında mahsur kalan bebek ile engelli kadını itfaiye kurtardı

İstanbul Beyoğlu’nda  binanın 4 katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan engelli bir kadın ile bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak'ta saat 17.30'da 4 katlı binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairenin boş olduğu öğrenilirken, oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturan bina sakinleri dairelerinde mahsur kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, merdiven yardımıyla da dairelerinde mahsur kalanları dışarı çıkardı. Bebeğiyle birlikte mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansa alındı.

Bu sırada, yürüme engelli olduğu için dairesinden çıkamayan bir kadın ise bir sedye yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Korku vepaniğe neden olan yangında vatandaşlar sokağa döküldü. Yangında dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edilerek oksijen verildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

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Yangında mahsur kalan bebek ile engelli kadını itfaiye kurtardı
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