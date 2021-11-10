Uşak’ta panik dolu anlar: Köpeğe oksijen maskesini taktı!

Ev sahibi Ümit Güler itfaiye ve polis ekiplerine evin zemin katında köpeği ve güvercinleri olduğunu bildirdi. İtfaiye ve polis ekipleri zemin katta bulunan hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Yangından çıkartılan Linda isimli köpeğe itfaiye eri oksijen maskesini taktı. Yangından sağ kurtarılan Linda, polis memuru ve çevredeki vatandaşlar tarafından sevilerek su verildi. Ayrıca, yanan evin zemin katında bulunan köpek itfaiye eri tarafından kurtarılırken çok sayıda güvercin dumanlar içinde telef olduğu öğrenildi.