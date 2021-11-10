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Giriş Tarihi: 10.11.2021 12:07 Son Güncelleme: 10.11.2021 13:39

Uşak'ta panik dolu anlar: Köpeğe oksijen maskesini taktı!

BERKAN ÇETİN
Uşak’ta panik dolu anlar: Köpeğe oksijen maskesini taktı!

Uşak’ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye eri kurtardığı köpek nefes alması için oksijen maskesini köpeğe taktı.

Uşak'ta Atatürk Mahallesi 2. Sümbül sokakta bulunan bir binanın zemin katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören yan apartman sakini yangın çıkan evin ziline bastı fakat evde ev sahibinin olmadığını anlayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı sırada çocuklarını 10 Kasım töreni için okula götürdükleri öğrenilen Ümit ve Nejla Güler çifti olay yerine gelen polis ekiplerinin araması sonucu yanan evlerine geldi.

Ev sahibi Ümit Güler itfaiye ve polis ekiplerine evin zemin katında köpeği ve güvercinleri olduğunu bildirdi. İtfaiye ve polis ekipleri zemin katta bulunan hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Yangından çıkartılan Linda isimli köpeğe itfaiye eri oksijen maskesini taktı. Yangından sağ kurtarılan Linda, polis memuru ve çevredeki vatandaşlar tarafından sevilerek su verildi. Ayrıca, yanan evin zemin katında bulunan köpek itfaiye eri tarafından kurtarılırken çok sayıda güvercin dumanlar içinde telef olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

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Uşak'ta panik dolu anlar: Köpeğe oksijen maskesini taktı!
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