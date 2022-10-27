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Giriş Tarihi: 27.10.2022 14:12

Yangında mahsur kalanlar merdivenlerle kurtarıldı

İstanbul Şişli’de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda dumandan mahsur kalanlar merdiven aracıyla kurtarıldı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise düşerek yaralandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yangında mahsur kalanlar merdivenlerle kurtarıldı

Korkutan yangın Gülbahar Mahallesi Harman Yolu Üst Sokak üzerindeki 4 katlı binanın giriş katında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Çıkan yangın sonucu dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanların üst kata dolması nedeniyle evlerinden çıkmayanlar balkona ve çatıya çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, üst katlarda mahsur kalanları merdiven aracıyla kurtardı. Bazıları da itfaiye erlerinin yardımıyla dışarı çıktı.

Duman nedeniyle nefes almakta güçlük çeken bir kişiye itfaiye eri oksijen maskesini takarak dışarı çıkardı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise düşerek yaralandı. Yaralı, sedye ile ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

"İNSANLAR ÇATIDA MAHSUR KALDI"

Bina sakini Mehmet Kızılkum En alt kattaki daireden dışarıya ateş fışkırıyordu. Burası komple duman kaplıydı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Dairede kalanlar da dışarı çıktı ama onlar da yangının neden çıktığını bilmiyorlar. Yangın komple binayı sardı. İnsanlar hep çatıda mahsur kaldı. İtfaiye kurtardı. Dumandan etkilenen 3-5 kişi hastaneye gitti. Bir itfaiye eri de hastaneye gitti" diye konuştu.

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Yangında mahsur kalanlar merdivenlerle kurtarıldı
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