Yangında ölen bankacı kadının kimliği 20 gün sonra tespit edildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde 19 Mart gecesi bir apartmanda yangın meydana geldi. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Saatler süre çalışmanın ardından daire küle döndü.

Korkunç yangının ardından polis yaptığı incelemede içerde tanınmaz halde bir ceset buldu. Polis evde saatler süren incelemede her şey küle döndüğü için hiçbir kimliğe ulaşamadı. Sadece kemikleri bulunan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis günlerce ölen kişini kimliğini belirlemek için çalıştı. Ancak sonuca ulaşamadı.

ÇALINAN MOTORDAN ULAŞTI

Meltem Menekşe yangından bir hafta önce çalına motoru için polise başvurmuştu. Ekipler çalınan motorun izini takibi sırasında Meltem Menekşe'nin karakol başvurusunda verdiği adrese geldi. Genç kadının verdiği adres; yangında kül olan ev çıkınca polis ceset tanınmaz halde adli tıpta bekleyen Meltem Menekşe olduğunu tespit etti. Finike'deki aile yakınlarına ulaşarak DNA için Adli Tıp Kurumu'na davet etti.

20 GÜN SONRA KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yangından bir hafta sonra Antalya Adli Tıp Kurum morguna gelen kardeş Mehmet Menekşe DNA örneği verdi. Yapılan incelemede yangından 20 gün sonra ölen kişinin 2 çocuk annesi kamu bankasında çalışa Meltem Menekşe olduğu belirlendi. Durum aileye bildirildi. Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenaze Finike ilçesine Turunçova'ya götürüldü Toptaş Mahallesi'nde baba evinde alınan helalliğin ardından ailesi ve yakılarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Meltem Menekşe'nin eşinden ayrıldıktan sonra 2 çocuğuna Finike'de bulunan ailesinin baktığı öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan korkunç olayın ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangının nasıl çıktığı konusunu ayrıntılı incelemeye aldı. Kardeş Mehmet Menekşe olayın polis tarafından soruşturulduğunu devlete güvendiklerini kaydetti.