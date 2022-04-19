Yangında ölen çiftin can dostlarına vefa ziyareti

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evin bahçesinde eşiyle birlikte cansız bedeni bulunan Fahri Yiğitokur'un Almanya'da yaşayan kız kardeşi Filiz Yiğitokur, ağabeyi ve yengesinin emaneti köpeklere vefa ziyaretinde bulundu. Fahri ile Andrea Yiğitokur'un köpekleri "Bella", "Yumak" ve "Stupsi", Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nce (HAÇİKO) sahiplenilmişti. Yangında patileri yanmasına rağmen evin önünden ayrılmayan ve yaşadıkları travmayı atlatmakta zorlandığı tespit edilen köpekler, acı olayın izlerini İstanbul'daki yeni yuvalarında silmeye başladı. Filiz Yiğitokur, ağabeyinin emanetlerini görebilmek ve ona olan hasretini bir nebze olsun dindirebilmek için İstanbul'a geldi. Köpekleri ziyaret edebilmek için 3 bin kilometre yol kat eden Yiğitokur, Beykoz'da hayvan otelindeki buluşmada duygusal anlar yaşadı. Köpekleri severek onlarla sohbet eden Yiğitokur, köpekleri iyi gördüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarla Almanya'dan köpekleri ziyaret etmeye, sevmeye geldik. Her tatilde gelmeyi düşünüyoruz" dedi.