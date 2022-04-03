Haberler Yaşam Haberleri Yangında zarar gören arazı̇ler ağaçlandırılıyor
Giriş Tarihi: 3.4.2022 16:13 Son Güncelleme: 3.4.2022 16:14

Yangında zarar gören arazı̇ler ağaçlandırılıyor

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Yangında zarar gören arazı̇ler ağaçlandırılıyor

Hatay’da yangınlarda zarar gören ariziler yeniden ağaçlandırılıyor. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve Belen Gazi Abdurrahman Paşa İlkögretim Okulu iş birliği ile yangında zarar gören orman arazilerinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Geçtigimiz yıl Hatay genelinde çıkan orman yangınlarında zarar gören ağaçlar yerine İskenderun Soğukoluk Mahallesinde önceden belirlenmiş alanlarda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Söz konusu fidan dikim etkinliğine, İSTE Iskenderun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Ögretim Görevlileri, Gazi Abdurrahman Pasa İlköğretim Okulu'dan 2-A Sınıf Öğretmeni Oben Akdumanlı ve ögrenciler katıldı.

Bölgenin yeniden ağaçlandırılması hususunda çaba gösterilmesini destekledigini belirten İskenderun Yüksekokul Müdürü Ögretim Görevlisi Hakan Kalpakcioglu "Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Tolga Depci geçen yıl "Yanan her bir ağaca karşılık, binlerce ağaç dikeceğiz' demisti. Sözümüzü tutmaya ve çalısmaya devam ediyoruz" dedi.

İSTE Rektörii Prof. Dr. Tolga Depci "Üniversite olarak geçtigimiz sene yaşanan elim yangında zarar gören alanlarda islah ve ağaçlandırma çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar binlerce fidanı toprakla buluşturduk ve buluşturmaya devam ediyoruz. Sadece kampüslerimizde değil çevrede zarar gören yerlerde de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu güzel şehrin yeşil dokusuna sahip çıkmak çok önemli" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin evlendi!
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz
TMO Genel Müdürü Güldal: Gıda ürünlerinde sıkıntı yaşanmayacak
Son dakika | Kadın öğrencisinin kalçasını tokatladığını söyleyen Celal Şengör'e ceza verilmedi!
İyiliğin adı Büşra! Terk edilen bebeğe sütannelik yaptı
Otel odasında ölü bulunmuştu: Midesinden çıkanlar şoke etti!
Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...
CHP Bilecik'te yeni başkanın da başkanlığı düştü! Yeniden seçim yapılacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Yangında zarar gören arazı̇ler ağaçlandırılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA