Yangında zarar gören arazı̇ler ağaçlandırılıyor

Söz konusu fidan dikim etkinliğine, İSTE Iskenderun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Ögretim Görevlileri, Gazi Abdurrahman Pasa İlköğretim Okulu'dan 2-A Sınıf Öğretmeni Oben Akdumanlı ve ögrenciler katıldı.

Bölgenin yeniden ağaçlandırılması hususunda çaba gösterilmesini destekledigini belirten İskenderun Yüksekokul Müdürü Ögretim Görevlisi Hakan Kalpakcioglu "Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Tolga Depci geçen yıl "Yanan her bir ağaca karşılık, binlerce ağaç dikeceğiz' demisti. Sözümüzü tutmaya ve çalısmaya devam ediyoruz" dedi.

İSTE Rektörii Prof. Dr. Tolga Depci "Üniversite olarak geçtigimiz sene yaşanan elim yangında zarar gören alanlarda islah ve ağaçlandırma çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar binlerce fidanı toprakla buluşturduk ve buluşturmaya devam ediyoruz. Sadece kampüslerimizde değil çevrede zarar gören yerlerde de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu güzel şehrin yeşil dokusuna sahip çıkmak çok önemli" diye konuştu.