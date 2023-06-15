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Giriş Tarihi: 16.6.2023

Yangında zarar gören ‘Boğazın incisi’ Vaniköy Camisi yenilendi

Yangında zarar gören ‘Boğazın incisi’ Vaniköy Camisi yenilendi
Vani Mehmed Efendi tarafından 1665'te yaptırılan ve halk arasında Vaniköy Camisi olarak bilinen Vani Mehmed Efendi Camisi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kasım 2020'de çıkan yangında büyük oranda zarar gören, Kalyon Vakfı ile İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Mehmed Vani Vakfı arasında imzalanan "Restorasyon Protokolü" kapsamında yenilenen cami, ramazan ayında yeniden hizmete girdi. Caminin Sultan IV. Mehmed döneminde, 1665-1666'da Vani Mehmed Efendi tarafından yaptırılan ahşap çatısı ve müştemilatı 2020'de çıkan yangında tamamen yanmıştı. Restorasyon çalışmaları tamamlanan ve "Boğazın incisi" olarak tanımlanan caminin açılış töreninin yakın zamanda yapılması planlanıyor.

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Yangında zarar gören ‘Boğazın incisi’ Vaniköy Camisi yenilendi
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