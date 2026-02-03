Yangından çıkan cesetlerin sırrı ortaya çıktı! Önce arkadaşını sonra kendini öldürmüş

Olay, saat 17.15 sıralarında Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddedeki 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

OLAY YERİNDE SİLAH BULUNDU

Yangının söndürülmesinin ardından iş yerini kontrol eden sağlık ekipleri silahla vurulmuş 2 kişinin cesetlerini buldu. Cesetlerin Şükrü Yılmaz (45) ve İsmail Akın'a ait olduğu belirlendi. Öte yandan ekiplerin çalışmalarında Şükrü Yılmaz'ın cesedinin koltukta, İsmail Akın'ın ise elinde silahla yerde bulunduğu belirlendi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Cesetleri bulunan Şükrü Yılmaz ve İsmail Akın'ın cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

İlk incelemelerde ikilinin aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmak için bir araya geldikleri daha sonra tartıştıkları öne sürüldü. İddiaya göre İsmail Akın önce Şükrü Yılmaz'ı vurdu sonra kendini vurdu.