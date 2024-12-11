Yangından çıkarılan engelli çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangından kurtarılan engelli çocuk tedavi gördüğü hastanede etki altında kaldığı duman neticesinde hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Esentepe mahallesinde 10 katlı apartmanın 3. katında N.Y'ye ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri yangının olduğu dairede mahsur kalan N.Y. ve 12 yaşındaki engelli oğlu K.Y'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Engelli K.Y. tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Anne N.Y'nin tedavisi halen devam ediyor. Yangın,itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev yangın nedeniyle büyük hasar gördü.