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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Yangından ceset çıktı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yangından ceset çıktı
İstanbul Avcılar'da önceki akşam bir evde çıkan yangın ihbarı üzerine giden ekipler, evde silahla vurulmuş halde Hasan Akay'ın (37) cesedini buldu. Polis, eşi Merve Betül Akay'ı gözaltına aldı. Yıllarca eşinden şiddet gördüğünü aktaran Akay, "Alkollüydü. 'Seni nerenden vurayım' diye üzerime yürüdü. Boğuşma oldu, silah patladı. Oğlumu alıp balkona çıktım. Komşular bizi kurtardı" dedi. Haziranda kolunu kıran kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldıran, ancak süre dolunca yeniden birlikte yaşamak zorunda kaldığını söyleyen Merve Betül Akay'ın, sosyal medyada yemek yaparak geçimini sağlamaya çalıştığı, engelli doğan oğlunun bakımı için valilik onayıyla yardım kampanyası düzenlediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarıyan genç kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yangından ceset çıktı
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