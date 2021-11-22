Yangından ceset çıktı

İstanbulAvcılar'da önceki akşam bir evde çıkan yangın ihbarı üzerine giden ekipler, evde silahla vurulmuş halde Hasan Akay'ın (37) cesedini buldu. Polis, eşi Merve Betül Akay'ı gözaltına aldı. Yıllarca eşinden şiddet gördüğünü aktaran Akay, "Alkollüydü. 'Seni nerenden vurayım' diye üzerime yürüdü. Boğuşma oldu, silah patladı. Oğlumu alıp balkona çıktım. Komşular bizi kurtardı" dedi. Haziranda kolunu kıran kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldıran, ancak süre dolunca yeniden birlikte yaşamak zorunda kaldığını söyleyen Merve Betül Akay'ın, sosyal medyada yemek yaparak geçimini sağlamaya çalıştığı, engelli doğan oğlunun bakımı için valilik onayıyla yardım kampanyası düzenlediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarıyan genç kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.