İstanbul’da vahşet: ’İntihar’ dedi! Cinayet çıktı!

Olay dün akşam saatlerinde İstanbul'un Avcılar İlçesi'ne bağlı Denizköşkler Mahallesi Üner Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde yer alan bir daireden yangın çıktığına dair ihbar alan itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek üzere olay yerine gitti.
Bu esnada dairede yaşayan Merve Betül Akay ve engelli oğlu, yükselen alevlerden kurtulmak için evinin balkonundan başka bir dairenin balkonuna kaçtı.
Anne ve oğlu canını son anda kurtarırken, olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede daireden yükselen alevleri söndürmeye başaran itfaiye ekipleri, dairede girdiğinde silahla vurulmuş bir erkek cesediyle karşılaştı.
İNTİHAR ETTİ DEDİ
Şüpheli ölümün ardından Merve Betül Akay gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Akay, verdiği ilk ifadesinde eşinin, doğuştan engelli olan çocuğunun halıyı kirletmesine kızdığını daha sonra da cinnet geçirerek evi yakmaya çalıştığını söyledi. Alevlerin yükselmesinin ardından kendilerinin kaçtığını, eşinin ise silahla intihar ettiğini söyleyen Merve Betül Akay, kısa süre sonra ifadesini değiştirdi.
CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Akay, ikinci ifadesinde ise son dönemlerde ruh sağlığının bozulduğunu ifade ettiği eşinin, doğuştan engelli çocuğunun bakım ve muayenesi için eve gelen doktoru kıskandığını ve doktor evden ayrıldıktan sonra evi ateşe verdiğini belirtti. Eşinin evi yaktıktan sonra kendilerine silah doğrulttuğunu ve "Seni nereden vurayım" dediğini ifade eden kadın, eşinin dalgınlığından yararlanarak elinden almayı başardığı silahla eşi Hasan Akay'ı vurduğunu itiraf etti. Akay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.