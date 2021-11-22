İstanbul’da vahşet: ’İntihar’ dedi! Cinayet çıktı!



CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ



Akay, ikinci ifadesinde ise son dönemlerde ruh sağlığının bozulduğunu ifade ettiği eşinin, doğuştan engelli çocuğunun bakım ve muayenesi için eve gelen doktoru kıskandığını ve doktor evden ayrıldıktan sonra evi ateşe verdiğini belirtti. Eşinin evi yaktıktan sonra kendilerine silah doğrulttuğunu ve "Seni nereden vurayım" dediğini ifade eden kadın, eşinin dalgınlığından yararlanarak elinden almayı başardığı silahla eşi Hasan Akay'ı vurduğunu itiraf etti. Akay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.