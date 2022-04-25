Yangından önce çocuklarını sonra kuşlarını kurtardı

Yangın, Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi Yeni Bostan Sokak üzerinde bulunan dört katlı binanın üçüncü katında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler, apartman sakinlerini uyardıktan sonra itfaiye ekiplerine haber verdi.
Dumanların yoğunlaşması üzerine apartman boşaltıldı. Yangın çıkan dairede engelli genç kızın olduğunu öğrenen mahalle sakinleri, daireye girerek engelliyi dışarıya çıkardı. Engelli kız, ambulansa alınarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kızının hastaneye kaldırıldığını öğrenen anne ise güçlükle sakinleştirildi.
ÖNCE ÇOCUKLARINI SONRA KUŞLARINI KURTARDI
Mahalle sakini Akif İnan, "Bizim komşuda yangın çıktı. Engelli genç kızı evden çıkardıktan sonra dumanla kaplanan evimizdeki çocuklarımı dışarı çıkardım. Kuşlarımız içeride kalmıştı. Tekrar içeriye girdim onları aldım. Onlarda sonuçta bir can. Kuşları almaya gittiğimde iki kuşta korkmuş ve birbirlerine sokularak titriyorlardı. Zor kurtardım kuşları. Yangının elektrikten çıktığı söyleniyor, duvarlarda yanma oldu. Onlarda benim evladım, 3 çocuğum var bir de onlar 5 çocuğum var. Benim canım gitsin onlar gitmesin. 16-17 yaşında bir bedensel engelli kız vardı. Onu komşular kurtarmış sağ olsunlar" dedi.