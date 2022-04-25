Yangından önce çocuklarını sonra kuşlarını kurtardı

ÖNCE ÇOCUKLARINI SONRA KUŞLARINI KURTARDI

Mahalle sakini Akif İnan, "Bizim komşuda yangın çıktı. Engelli genç kızı evden çıkardıktan sonra dumanla kaplanan evimizdeki çocuklarımı dışarı çıkardım. Kuşlarımız içeride kalmıştı. Tekrar içeriye girdim onları aldım. Onlarda sonuçta bir can. Kuşları almaya gittiğimde iki kuşta korkmuş ve birbirlerine sokularak titriyorlardı. Zor kurtardım kuşları. Yangının elektrikten çıktığı söyleniyor, duvarlarda yanma oldu. Onlarda benim evladım, 3 çocuğum var bir de onlar 5 çocuğum var. Benim canım gitsin onlar gitmesin. 16-17 yaşında bir bedensel engelli kız vardı. Onu komşular kurtarmış sağ olsunlar" dedi.