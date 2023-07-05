Yangının bilançosu ağır oldu

Gaziantep çocuk bezi, pamuk, sargı bezi gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangının bilançosu 35 milyon dolar oldu. Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren çocuk bezi ve sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikanın deposunda yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, büyüyüp fabrikayı sardı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 40 araç ve 90 personel ile yangını 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alırken, 10 işçi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangının üzerinden 24 saat geçmesine rağmen halen soğutma çalışmaları devam ederken Gaziantep Valisi Kemal Çeber de fabrikayı ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı. Yangına devletin ilgili kurumlarının tüm imkanlarıyla müdahale ettiğini belirten Vali Çeber, "Üzücü bir olay yaşadık. Bütün firmalarımızı ve tüm sanayicilerimizi Allah bu tür musibetlerden korusun. Firmamızın depo olarak kullandığı ve yoğun olarak pamukla beraber ürettiği ürünlerin bir kısmının olduğu bölge yandı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili kanaatlerimiz var ancak araştırmalar devam ediyor. En büyük tesellimiz, can kaybı veya yaralının olmaması. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumları gayet iyi. En büyük risk makine ekipmanlarının bulunduğu alana sıçramamasıydı. Ekiplerimiz bunu önlediler. Meydana gelen kayıp hepimizi üzecek miktarda. Firma yetkilileri yaklaşık 35 milyon dolar civarında bir kayıplarının olduğundan bahsetti." dedi.