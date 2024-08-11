Yangınla mücadelede örnek köy

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kuyucak Köyü, orman yangınlarına karşı örnek bir mücadele sergiliyor. 2022 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınına sahne olan Muğla'da, köy sakinleri bu yıl da tedbirlerini artırarak yangınla mücadelesini sürdürüyor.Kuyucak köylüleri bahçe ve hayvanlarını sulama amaçlı kullandıkları tankerlerini yangın müdahale aracına dönüştürdü. Kendi aralarında oluşturdukları bir ekiple yangın nöbet listesi oluşturdular. Köy kahvesine asılan listeye göre her gün bir kişi yangın nöbeti tutuyor. Whatsapp üzerinden oluşturdukları haberleşme grubuyla olası yangınlara karşı anlık bilgi akışı sağlıyorlar.Gökova Körfezi'ne yakın bir bölgede bulunan ve etrafı ormanlarla kaplı 550 nüfuslu Kuyucak Köyü'nde geçtiğimiz günlerde yıldırım nedeniyle meydana gelen yangın köylüler tarafından söndürüldü. Vatandaşlar su tankerleriyle yangına müdahalenin yanında bölgede bulunan olası yangınlarda helikopterlerin su alması amacıyla yapılan yangın havuzlarına su taşıyorlar. Kuyucak Köyü Muhtarı Hasan Sarı ormanların yangınlara karşı korunması amacıyla böyle bir uygulama başlattıklarını kaydederek oluşturdukları listeyle yangın nöbeti tutulduğunu ve orman ekipleriyle birlikte yangınlara karşı mücadele ettiklerini söyledi.