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Giriş Tarihi: 6.6.2024

Yangınla mücadeleye İHA gücü

Yangınla mücadeleye İHA gücü
Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman yangınları konusunda en riskli illerden biri olan Antalya'da olası yangınlar için 9 helikopter, 6 uçak, 113 arazöz ile 955 yangın işçisinin her an göreve hazır olduğunu söyledi. Derince, "Uçaklarımızla, helikopterlerimizle, İHA'larımızla, gözetleme kulelerimizle havadan ve karadan tam donanımlıyız. Gazipaşa'da konuşlandırılan İHA'mız sabah saatlerinde havalanarak gün batımına kadar Antalya'yı gözetliyor. Herhangi bir ısı kaynağı belirlediğinde merkeze bildiriyor" dedi.
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Yangınla mücadeleye İHA gücü
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