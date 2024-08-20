Yangınlar üreticiyi de vurdu! Hasar tespit çalışmaları başladı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 16 Ağustos tarihinde başlayan orman yangını Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar dayanmıştı. Bozdoğan yangınıyla mücadele sürerken Muğla Ula ve Yatağan ilçelerinde 18 Ağustos'ta 13.24'de eş zamanlı olarak ormanlık alanda başlayan yangınlar rüzgarla birlikte büyüdü. Her iki yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı karadan ve havadan müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle genişleyen alevlere karşı karadan ve havadan yoğun bir mücadele yürüten ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yangınları kontrol altına alabilmek için çok sayıda hava ve yer ekipleri sevk edildi.

YANGINLAR ÜRETİCİYİ DE VURDU

Bölgedeki yangınlar üreticileri ve hayvancıları da etkiledi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin yardımına koştu. Yatağan'da Tarım ve Orman Müdürlüğünün 5 aracı ile 20 personeli, Menteşe Yeniköy'de 2 araç 7 personel, Kavaklıdere'de ise 4 araç ve 15 personel sahada aktif olarak görev yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Aydın Bozdoğan'da başlayan ve Muğla Kavaklıdere'ye kadar ilerleyen orman yangını nedeniyle, ilçede 49 küçükbaş, 65 büyükbaş hayvanın güvenli bölgelere tahliyesinin gerçekleştirildiğini, söndürme çalışmalarının tamamlanmasından sonra hayvanların yetiştiricilere yeniden teslim edildiğini açıkladı. 17 Ağustos 2024 tarihinde Kavaklıdere'de yaşanan yangında ilk belirlemelere göre 60 dekar zeytinlik alanın zarar gördüğünü belirten Barış Saylak, bugün Yatağan'da başlayan yangın dolayısıyla da 30 küçükbaş 11 büyükbaş hayvanı tahliye ettiklerini, Yava Mahallesi Kayırlı Ovası'ndaki 12 adet büyükbaş hayvanın da güvenli bölgeye taşındığını kaydetti. Saylak, yangın dolayısıyla Yatağan'da bir arıcıya ait 60 kovanın telef olduğu bilgisini de paylaştı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünün tam kadro teyakkuzda olduğunu belirten İl Müdürü Barış Saylak, "Orman kahramanları, söndürme çalışmalarını cansiperane sürdürürken, personelimiz üreticilerimizle birlikte sahada onlara destek olmaya çalışıyor. Bir taraftan da zararın boyutlarını tespit etmeye gayret ediyoruz. Ancak yangınlar devam ettiği sürece, tam anlamıyla hasarın boyutlarını anlamamıza imkan yok ne yazık ki. Söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra biz tam kadro sahaya inerek üreticilerimizle birebir görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

1500 HEKTAR ORMAN KÜLE DÖNDÜ

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi ile Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki yangınların birer birer kontrol altına alınmasından sonra acı tablo ortaya çıktı. Yangınlardan sonra küle dönen yerler havadan görüntülendi. Yemyeşil ormanlarla kaplı olan alanlardaki yangının tahribatı yürekleri yaktı. Yangınlardan dolayı ilk tespitlere göre yaklaşık 1500 hektarlık yemyeşil doğa harikası ormanlık alanlar simsiyah külle kaplandı.