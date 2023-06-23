Yangınlara karşı ormana giriş yasak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023- 15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır. Mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır."