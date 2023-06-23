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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Yangınlara karşı ormana giriş yasak

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yangınlara karşı ormana giriş yasak
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023- 15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır. Mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır."

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Yangınlara karşı ormana giriş yasak
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