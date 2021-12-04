Yangınlarda 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin Ahmet Bozdağ mahallesindeki bir apartmanın giriş katında meydana gelen olayda, Suriye uyruklu F.Z.E. çocukları Muhammed Rida (5), Abdulnasır (3) ve Talip Şakir'i (2) evde bırakıp Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Bir süre sonra evden dumanların yükseldiğini gören komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı incelemede 3 kardeşin dumandan zehirlendiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan çocuklar kurtarılamadı. Kocaeli İzmit ilçesi Arpalık İhsaniye köyünde, 84 yaşındaki Hüsnü Kocaoğlu ile zihinsel engelli kızı S.K.'nın (61) kaldığı evde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen Hüsnü Kocaoğlu hayatını kaybetti. Kızı S.K.'nın ise sağlık durumu iyi. Evde yakılan sobanın yangına neden olduğu belirlendi. İstanbul Eyüpsultan'da eski bir traktör fabrikasında boya tankı sökümü sırasında yangın çıktı. Beylikdüzü'nde tek katlı restoranın ön kısmında yangın çıktı. Pendik'te 5 katlı binanın girişindeki motosiklet ve yedek parça satışı yapan işyeri yandı. Kadıköy'de 10 katlı apartmanda yangın paniği yaşandı. Yaşanan yangınlarda can kaybı olmadı.