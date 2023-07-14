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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Yangınlarda ‘OTAĞ’ dönemi

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Yangınlarda ‘OTAĞ’ dönemi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün, yangın hava filosundaki en güçlü silahlarından olan insanlı keşif uçağı 'OTAĞ' yakın zamanda meydana gelen 4 büyük yangının söndürülmesinde aktif görev aldı. OTAĞ ileri teknolojik sensör ve kameralı görev sistemleri sayesinde alevlerin ilerleyiş şekli, sıcak noktalar, duman altındaki yanan alanların konumlarını belirleyip orman yolları, kara birlikleri ve yangın araçlarının son konumlarını tespit ediyor. Dünyada Türkiye ile birlikte sadece 5 ülkede kullanılan OTAĞ, İzmir Torbalı ve Aliağa ile Muğla Milas yangınlarının yanı sıra Antalya Kaş'taki orman yangınlarında aktif görev aldı.

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Yangınlarda ‘OTAĞ’ dönemi
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