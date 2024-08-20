Yangınlardan sonra acı tablo! 1500 hektarlık yemyeşil orman küle döndü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 16 Ağustos tarihinde başlayan orman yangını Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar dayanmıştı. Bozdoğan yangınıyla mücadele sürerken Muğla Ula ve Yatağan ilçelerinde 18 Ağustos'ta 13.24'de eş zamanlı olarak ormanlık alanda başlayan yangınlar rüzgarla birlikte büyüdü. Her iki yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı karadan ve havadan müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle genişleyen alevlere karşı karadan ve havadan yoğun bir mücadele yürüten ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yangınları kontrol altına alabilmek için çok sayıda hava ve yer ekipleri sevk edildi.

ARI KOVANINDAN ÇIKTI

Yatağan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Yava Mahallesinde 108 ada 53 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde bulunan 78 yaşındaki M.Ş. ve 47 yaşındaki oğlu İ.Ş.'nin 65 adet arı kovanlarına körük ile duman vermeleri sonrasında körükleri yaktıkları kısımdan yangın büyüyerek yayıldığı tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yatağan ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan arıcı baba 78 yaşındaki M.Ş. ve 47 yaşındaki oğlu İ.Ş. adliyeye sevk edildi. Arıcı baba oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18 Ağsutos'ta havanın kararmasıyla Ula ve Yatağan ilçelerinde süre orman yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürdü. Olağanüstü çaba sarf edilen yangın söndürme çalışmalarında 4 gece görüşlü helikopter görev aldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Orman ve belediye ekiplerinin orman yangınıyla mücadelesine bölgede yaşayan vatandaşlar da destek verdi. Seferberlik halinde süren yangınla mücadelede bölgedeki firmaların iş makinaları da görev aldı. Yangınla mücadeleye destek için tankerler ve beton mikserleri için destek sağlandı. Gece boyunca süren yangını söndürme çalışmalarından iyi haber geldi. 19 Ağustos'ta Bozdoğan Yatağan ve Ula'daki orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Muğla Ula yangınının soğutma çalışmaları sırasında rüzgârın da etkisiyle zaman zaman alevlenmeler ve parlamalar oldu. Ekiplerin müdahalesi hem alevlenmelere hem de yanan alanların soğutma çalışmaları devam etti.

1500 HEKTAR ORMAN KÜLE DÖNDÜ

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi ile Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki yangınların birer birer kontrol altına alınmasından sonra acı tablo ortaya çıktı. Yangınlardan sonra küle dönen yerler havadan görüntülendi. Yemyeşil ormanlarla kaplı olan alanlardaki yangının tahribatı yürekleri yaktı. Yangınlardan dolayı ilk tespitlere göre yaklaşık 1500 hektarlık yemyeşil doğa harikası ormanlık alanlar simsiyah külle kaplandı.