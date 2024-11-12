Yangınların kaynağı ihmal ve dikkatsizlik

Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 90'a yakınının insan kaynaklı olduğu belirtildi. Orman Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; 2024 yılında Türkiye genelinde toplam 3 bin 362 orman yangını meydana geldi. 3 bin 362 orman yangınının yanı sıra 2024 yılı genelinde 3 binin üzerinde kırsal alan yangını da yaşandı. Yaşanan yangınların tamamı kontrol altına alındı ve söndürüldü. 2024'teki yangınların yüzde 77'si ihmal-dikkatsizlik, yüzde 1'i kasıt, yüzde 9'u kaza ve yüzde 13'ü ise doğa olayları nedeniyle meydana geldi. Öte yandan yıl içerisinde çıkan yangınların yüzde 40'ının faillerinin tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.