Türkiye, 2025 yazını yüksek sıcaklıklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgârların tetiklediği yangınlarla geçiriyor. Son resmi verilere göre Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaşanan yangınlarda 440 bin hektar, Türkiye'de ise 64 bin 500 hektar alan zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü yangınların sebeplerine ilişkin dikkat çeken paylaşımlarıyla sıklıkla vatandaşları temkinli olmaları konusunda uyarıyor. Yaz başından bu yana yaşanan yangınların önemli bir kısmının orman dışı alandan başladığına dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, şu açıklamalarda bulundu: "1 Ocak - 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında ülkemizde 2 bin 239 orman, 2 bin 992 orman dışı alan olmak üzere toplam 5231 yangın meydana geldi. Bu rakamlar gösteriyor ki, yangınların yüzde 57'si orman dışı alanlarda başladı. Tarım arazileri, makilikler, yol kenarları, boş araziler ve kırsal yerleşimlerde çıkan bu yangınların pek çoğu, ormanlara sıçradı. Sonuç olarak toplam 64 bin 500 hektar alanımız büyük zarar gördü."