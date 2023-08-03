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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Yangınlarla mücadele için drone tasarladılar

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Yangınlarla mücadele için drone tasarladılar
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Öniz danışmanlığında öğrenciler Abdulwadoud Alikhwan, Ahmet Nezar Albani, Fouad Al Khani tarafından tasarlanan drone'un alt kısmında 3 adet yangın söndürme topunun yerleştirilebileceği bir mekanizma yer alıyor. Yaklaşık 4 kilo yük taşıyabilen 6 pervaneli drone, görüntü işleme teknikleri ile hem ormanlık bölgede yangının çıktığı yeri tespit ediyor hem de yangın söndürme toplarını bırakarak alevelere müdahale edebiliyor. Öğrenciler, "Drone'umuz, zorlu bölgelerde yangınları tespit edip söndürmek için özel olarak tasarlandı. Drone kalkış yaptığında yangın tespit sistemi online olarak devreye giriyor. Drone, uzaktan kumanda ile özel olarak tasarlanmış top bırakma mekanizması ile yangın söndürme toplarını yanan alana bırakabiliyor" dedi.

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Yangınlarla mücadele için drone tasarladılar
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