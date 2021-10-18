Yanık acıları ilham oldu

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Doç.Dr.Zeynep Karaman Özlü ile Amasya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Kenan Gümüş ortaklaşa geliştirdikleri ilaç, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İstanbul Uluslar Arası Buluş Fuarında altın madalya almaya hak kazandı.

Son zamanlarda artan yanık vakalarındaki artış ve hastaların yaşadıkları acılar nedeniyle ağrıyı azaltan ve iyileşme süresini kısaltan yeni ilaç Almanya'da patentlenirken Türkiye'de ise sürecin sonuna gelindi.

Üst düzey tıp dergilerinde de yayınlanan yeni ilaç, kısa sürede üretime geçmesi bekleniyor. 'Yara Bakım Kompozisyonu' adı altında tamamlanan çalışma ise 6 yıl sürdü. 2015 yılından beri bu ilacın üzerine çalıştıklarını söyleyen Doç. Dr. Özlü, yanık hastalarının çektiği acıların kendilerini bu konuda çalışma yapmaya ittiğini söyledi.

SABAH'a konuşan Özlü; "Yanık vakaları birçok sebebe bağlı olarak insanın hayatını etkileyen bir problem. Maalesef birçok sebepten dolayı bu durumlar insanların başına gelebiliyor. Tencere patlamaları, yangınlar, elektrik çarpmaları, su dökülmeleri gibi birçok şeyin neden olduğu yanıkların çoğu dikkatsizlik nedeniyle yaşanıyor. Burada hastaların büyük acılar içinde olduğunu gördüm. Hem yanık izlerinin kalması, hem uzun hastane yatış süreleri hem de yaşanan acılara karşılık ne yapabiliriz diye düşündük. 2015 yılında bu alanda bir ilaç geliştirmeye başladık. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde yaptığımız çalışmalardan sonra, bazı gruplarda uygulamalar yaptık. Uygulama yapılan hastalarda, ilacın hastalarda pansumanlar sırasında yaşadıkları acıyı azalttığını buna bağlı olarak hastanelerde yatış sürelerinin de kısaldığını gördük. Bununla birlikte enfeksiyon ve yanık izlerinde de ciddi gelişmeler gözlemledik. Çalışmalarımızın sonunda patent başvurularını yaptık. Üst düzey tıp dergilerinde çalışmamız yayımlandı. Bununlar birlikte Türkiye'nin en büyük bilim ve havacılık fuarı olan TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Uluslar Arası Buluş Fuarında da birincilik ödülü aldık. Almanya'dan patent tamamlandı ülkemizde de süreçte sona gelindi. Umarım kısa sürede hastalarda kullanımına başlayıp, acıları azaltmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmalarda bizlere Atatürk Üniversitesi Rektörümüz başta olmak üzere çok büyük desteklerini aldık. İnşallah ülkemiz için bilimsel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.