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Giriş Tarihi: 5.3.2022

‘Yanık izi’ davasında 20 bin lira tazminat

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
‘Yanık izi’ davasında 20 bin lira tazminat
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ailesiyle tatile gittiği sırada bacağına semaverden çay dökülen ve kalıcı iz oluşan kişiye verilen 20 bin lira tazminatın fahiş olmadığına hükmetti. Antalya'da tatil için gittiği otelde M.B. adlı genç kızın bacağına masada bulunan semaver devrildi. Sıcak çayın yakması sonucu bacağında iz kalan M.B., otel işletmecisi ve otel çalışanına dava açarak 1000 lira maddi 20 bin lira manevi tazminat talep etti. Mahkeme, tazminata hükmetti. İtiraz üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, tazminatı çok bularak kararı bozdu. Mahkeme ise Yargıtay'ın bozma kararına uymayarak ilk kararında direndi ve yeniden yapılan temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi. Kurul kararında, M.B.'nin bacağında oluşan "kalıcı iz" sebebiyle hükmedilen manevi tazminatın fahiş olmadığının kabulünün gerektiği belirtilerek mahkemenin kararını onadı.

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‘Yanık izi’ davasında 20 bin lira tazminat
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