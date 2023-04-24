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Giriş Tarihi: 25.4.2023

Yanık tedavisi diye gitti beynine elektrot takıldı

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Yanık tedavisi diye gitti beynine elektrot takıldı
İstanbul'da yaşayan ve çocuk-çocukken geçirdiği kaza nedeniyle vücu-ken vücudunda yanıklar oluşan Oğuz Ö. (35), dunda ailesinin baskısıyla estetik ameliyat olmaya karar verdi. Ocak 2017'den itibaren Etiler'deki özel bir hasta-hastanede tedavi olmaya başlayan genç nede adam, yaklaşık 6 yıl boyunca sayı-sayısız ameliyat oldu. Her ameliyatından sız sonra büyük bir acı ve ıstırap yaşa-yaşayan Oğuz, geçtiğimiz günlerde yaşa-yan yaşadığı ağrılar nedeniyle Ataşehir'deki dığı bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre; beyin MR görüntüsü çekilen Oğuz'un kafatasında pirinç büyüklüğün-büyüklüğünde uzaktan kontrol edilebilen küçük de elektrolar ve metal klipsler tespit edildi. Doktorların durumu bildirdiği Oğuz Ö. büyük şok yaşadı. MR görüntüleriyle savcılığa baş-başvuran Oğuz Ö., beynine kendisinden vuran habersiz elektrotları takan doktorlar-doktorlardan şikâyetçi oldu. Genç adam dilek-dan dilekçesinde çektiği acılar nedeniyle ame-çesinde ameliyat olduğu hastane dışında başka bir liyat hastaneye başvurduğunda bu durumu öğrendiğini ve kendisinden haber-habersiz takılan elektrotların büyük bir siz acı çekmesine neden olduğunu ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başla-başlatıldı. tıldı.

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Yanık tedavisi diye gitti beynine elektrot takıldı
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