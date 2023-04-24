Yanık tedavisi diye gitti beynine elektrot takıldı

İstanbul'da yaşayan ve çocuk-çocukken geçirdiği kaza nedeniyle vücu-ken vücudunda yanıklar oluşan Oğuz Ö. (35), dunda ailesinin baskısıyla estetik ameliyat olmaya karar verdi. Ocak 2017'den itibaren Etiler'deki özel bir hasta-hastanede tedavi olmaya başlayan genç nede adam, yaklaşık 6 yıl boyunca sayı-sayısız ameliyat oldu. Her ameliyatından sız sonra büyük bir acı ve ıstırap yaşa-yaşayan Oğuz, geçtiğimiz günlerde yaşa-yan yaşadığı ağrılar nedeniyle Ataşehir'deki dığı bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre; beyin MR görüntüsü çekilen Oğuz'un kafatasında pirinç büyüklüğün-büyüklüğünde uzaktan kontrol edilebilen küçük de elektrolar ve metal klipsler tespit edildi. Doktorların durumu bildirdiği Oğuz Ö. büyük şok yaşadı. MR görüntüleriyle savcılığa baş-başvuran Oğuz Ö., beynine kendisinden vuran habersiz elektrotları takan doktorlar-doktorlardan şikâyetçi oldu. Genç adam dilek-dan dilekçesinde çektiği acılar nedeniyle ame-çesinde ameliyat olduğu hastane dışında başka bir liyat hastaneye başvurduğunda bu durumu öğrendiğini ve kendisinden haber-habersiz takılan elektrotların büyük bir siz acı çekmesine neden olduğunu ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başla-başlatıldı. tıldı.