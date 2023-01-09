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Giriş Tarihi: 9.1.2023

Yanıklara yoğurt veya diş macunu sürmeyin

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yanıklara yoğurt veya diş macunu sürmeyin
Ankara'da 44 yıldır hizmet veren Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Yanık Ünitesi ekibi SABAH'a yanık tedavisinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı
Yanık Ünitesi sorumlusu Dr. Ömer Cennet ve HÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Topuz: Yanık sonrası yoğurt, buz ve diş macunu sürülmesi gibi şeyler söylenir. Yanık sonrasında deri yapısı bozulduğu için biz bu mikroorganizmalara, hastalıklara açık hale geliyoruz. Bu bölgelere emilebilen, kimyasal reaksiyon gösterebilen diş macunu, buz veya yoğurt gibi ürünlerin kullanılması yanığı daha da kötü hale getirebiliyor. O yüzden yanık bölgesine birşey sürülmemeli. Asitli madde yanıklarında o bölgenin bol suyla yıkanması gerekiyor. 'Deri iyileşti' diye de tedaviyi bırakılmamalı.

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Yanıklara yoğurt veya diş macunu sürmeyin
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