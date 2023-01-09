Yanıklara yoğurt veya diş macunu sürmeyin

Ankara'da 44 yıldır hizmet veren Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Yanık Ünitesi ekibi SABAH'a yanık tedavisinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattıYanık sonrası yoğurt, buz ve diş macunu sürülmesi gibi şeyler söylenir. Yanık sonrasında deri yapısı bozulduğu için biz bu mikroorganizmalara, hastalıklara açık hale geliyoruz. Bu bölgelere emilebilen, kimyasal reaksiyon gösterebilen diş macunu, buz veya yoğurt gibi ürünlerin kullanılması yanığı daha da kötü hale getirebiliyor. O yüzden yanık bölgesine birşey sürülmemeli. Asitli madde yanıklarında o bölgenin bol suyla yıkanması gerekiyor. 'Deri iyileşti' diye de tedaviyi bırakılmamalı.