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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Yanındayız Osman

Yanındayız Osman
Hatay'da depremin 260'ıncı saatinde enkazdan sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman'ın Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osman'ı hastanede ziyaret etti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 yaşındaki Osman 260'ıncı saatte, yoğun çabaların sonucunda tekrar aramızda. Hepimiz adına yavrumuzun yanındayım" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Osman'ı enkazdan çıkaran ekibe çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. AA

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Yanındayız Osman
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