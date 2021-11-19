Yankesici güvenlik kamerasına yakalandı

Merkez Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Sur Caddesi üzerinde arkadaşıyla birlikte alt geçit yürüyen merdivenlerine binen genç kızın montunun cebindeki telefon yankesicinin hedefi oldu.

Genç kızın montundan telefonu alarak cebine koydu | Video

İki basamak önünde duran genç kızın cep telefonunu el çabukluğuyla alarak cebine indiren O.K.B adlı yankesici güvenlik kameralarına yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kameralarından tespit ettiği O.K.B, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen cep telefonu ise sahibine teslim edildi.