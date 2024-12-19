Yanlış ameliyata 6 yıl hapis talebi

Yağ aldırmak, karnını gerdirmek için bıçak altına yatan ve operasyon geçirdiği hastanede 3 yıl önce yaşamını yitiren Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bıchara Abibe'nin ameliyat esnasında bağırsağının yırtıldığı ve doktorların durumu fark etmediği ortaya çıktı. Ameliyatı yapan doktorlar hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma dosyasına Adli Tıp Kurumu raporu girdi. Raporda; taburcunun ardından idrarda azalma şikâyetiyle gelen ve kan değerlerinde sorun olan kadının reçete ile geri gönderildiği, ertesi gün de yüksek tansiyon, bulantı, kusma ile tekrar geldiği ve hastaneye yatışının yapıldığı anlatıldı. Durumu kötüye gidince tekrar ameliyata alınan kadının bağırsağında yırtık bulunduğu, ameliyat öncesi tahlil bulgularına rağmen yırtık tanısı konulmamasının gecikmeye neden olduğu ifade edildli. Savcılık, yağ aldırma ameliyatında kadının bağırsağının yırtıldığını ancak doktorların bunu tespit edemediğini, muayene ve tetkiklerde görünen sonuçlara rağmen bağırsak yırtılmasını gecikmeli tespit ederek yaptıkları ikinci ameliyat sonrasında kadının ölümüne sebebiyet verdiklerini kaydetti. 2 doktorun "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapislerini istedi. Anestezi uzmanı olarak çalışan bir doktor hakkında ise sahte belge düzenlenmesinden 1 yıl hapis talep edildi.