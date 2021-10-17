Yanlış anestezi ölüme götürdü

İstanbul'da böbrek hastası
Burçin
Demircioğlu (40)
taş kırdırmak için
gittiği hastanede
verilen anestezi
işlemi sırasında
fenalaştı ve öldü.
Olay, 2017'de Eyüp
'teki bir tıp
merkezinde meydana
geldi. İddiaya
göre; Demircioğlu,
3 seans taş kırdırma
işlemi satın
aldı. 3'üncü seansta
Demircioğlu, anestezi
verilirken rahatsızlandı
ve doktorların müdahalesine
rağmen kurtarılamadı.
Eşi Nesrin
Demircioğlu, şikayetçi
oldu. Dosya, Adli
Tıp Kurumu'na gönderildi.
Adli tıp, anestezi
uzmanının anestezi
yönetimini usulüne
uygun yapmadığını
rapor etti. Tıp merkezindeki
anestezi
işlemi uzmanı Dr.
Hüsamettin K. ifade
verdi. Suçlamaları reddeden
Hüsamettin K.
hakkında 'Taksirle
ölüme neden olma'
suçundan dava açıldı.
İddianamede
Demircioğlu'nun ölümün
kalp-damar hastalığına
bağlı olarak gerçekleştiği,
taş kırdırma
sırasında yaşanan bu
olayın anestezi uzmanı
şüpheli doktorun hatalı
eylemlerinden kaynaklanmış
olabileceği
iddia edildi. Dava
asliye ceza mahkemesinde
görülecek.