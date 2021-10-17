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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Yanlış anestezi ölüme götürdü

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Yanlış anestezi ölüme götürdü
İstanbul'da böbrek hastası Burçin Demircioğlu (40) taş kırdırmak için gittiği hastanede verilen anestezi işlemi sırasında fenalaştı ve öldü. Olay, 2017'de Eyüp'teki bir tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; Demircioğlu, 3 seans taş kırdırma işlemi satın aldı. 3'üncü seansta Demircioğlu, anestezi verilirken rahatsızlandı ve doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşi Nesrin Demircioğlu, şikayetçi oldu. Dosya, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli tıp, anestezi uzmanının anestezi yönetimini usulüne uygun yapmadığını rapor etti. Tıp merkezindeki anestezi işlemi uzmanı Dr. Hüsamettin K. ifade verdi. Suçlamaları reddeden Hüsamettin K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. İddianamede Demircioğlu'nun ölümün kalp-damar hastalığına bağlı olarak gerçekleştiği, taş kırdırma sırasında yaşanan bu olayın anestezi uzmanı şüpheli doktorun hatalı eylemlerinden kaynaklanmış olabileceği iddia edildi. Dava asliye ceza mahkemesinde görülecek.
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Yanlış anestezi ölüme götürdü
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