Son Dakika Haberi: Yanlış anesteziyle felç ettiği iddia edildi! Haberleri kaldırmak isteyen o hekime şok!

'SAYGINLIĞIM GİTTİ, PSİKOLOJİK TEDAVİYE BAŞLADIM'

Olaydan sonra çeşitli mecralarda konuyla ilgili haberler yapıldığının aktarıldığı başvuru dilekçesinde, Burçak Usanmaz'ın

arama motorlarına ismini yazınca direk bu haberlerin karşısına çıktığı, bu nedenle işini yapamaz hale geldiği, bu durumun yarattığı zararın Usanmaz'ı sadece maddi olarak değil manevi olarak da yıprattığı ve mesleki saygınlığını yitirerek psikolojik tedaviye başladığı vurgulandı.