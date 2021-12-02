Son Dakika Haberi: Yanlış anesteziyle felç ettiği iddia edildi! Haberleri kaldırmak isteyen o hekime şok!

Son dakika haberi: İstanbul'da bir üniversitede araştırma görevlisi Burcu Demirkundak (33) 2 Temmuz 2021 tarihinde Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne giderek ağrıyan 20'lik dişine müdahale edilmesini istemişti. Diş hekimi Burçak Usanmaz iddiaya göre genç kadının dişine anestezi yaparken yanlış ilaç uygulayınca Demirkundak'ın sağ tarafına sinir felci inmişti. Genç kadının şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında diş hekimi Burçak Usanmaz hakkında kimin tarafından hazırlandığını bilmediği maddeyi hastaya enjekte ettiği gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
DİŞ HEKİMİNDEN ÇIKAN HABERLERE TEPKİ
Meydana gelen olayla ilgili yapılan haberlerden rahatsız olan diş hekimi Burçak Usanmaz, hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Usanmaz başvuru dilekçesinde, kliniğe gelen hasta Burcu Demirkundak'a kalıcı hasara sebep vermeyecek bir yanlışlık yapıldığını, yanlışlık neticesinde hastaya ağız çalkalama gargara suyu verildiğini belirtti.
'SAYGINLIĞIM GİTTİ, PSİKOLOJİK TEDAVİYE BAŞLADIM'
Olaydan sonra çeşitli mecralarda konuyla ilgili haberler yapıldığının aktarıldığı başvuru dilekçesinde, Burçak Usanmaz'ın
arama motorlarına ismini yazınca direk bu haberlerin karşısına çıktığı, bu nedenle işini yapamaz hale geldiği, bu durumun yarattığı zararın Usanmaz'ı sadece maddi olarak değil manevi olarak da yıprattığı ve mesleki saygınlığını yitirerek psikolojik tedaviye başladığı vurgulandı.
TAM TEŞHİS KONULAMADIĞI İDDİASI
Başvuru dilekçesinde yer alan savcılık ifadesinde diş hekimi Usanmaz'ın hastanın 23 Temmuz 2019 tarihinde muayenehaneye geldiğini, 20 gün sonra tekrar gelmesi gerekirken gelmediğini, 2 buçuk ay sonra gelmiş olduğunu, bu tarihten sonra da birdaha hastaneye uğramadığını ve bu nedenle tam olarak teşhis konulamayarak sadece ilk muayenede konulan teşhisle kaldığını söylediği yer aldı.
BAŞVURU DİLEKÇESİNDE ADLİ TIP RAPORU
Aynı zamanda dilekçede, 26 Şubat 2021 tarihli Adli Tıp raporunda da Burcu Demirkundak'da duyusal yakınma dışında patalojik özellik saptanmadığının ve gargara ağız çalkalama suyu verilmesinin herhangi kalıcı bir parolojiye neden olmadığının yazıldığı kaydedildi.
HAKİMLİKTEN DİŞ HEKİMİNE RED
Sonuç olarak haberlerde iddia edildiği gibi felç vakasının oluşmadığının söylendiği dilekçede 'Haberler yalan niteliği taşımaktadır' denilerek konuyla ilgili çıkan haberlerin kaldırılması talep edildi. Hakimlik ise diş hekimi Usanmaz'ın bu talebini reddetme kararı aldı.