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Giriş Tarihi: 23.3.2023

Yanlış anlaşılmalar silsilesi ölüm getirdi

Gazino kapısında Uğur Kolçak ile kendisini çalışan sanan başka gazino sahibi arasında kavga çıktı. Kavgaya Kolçak’ın eğlendiği gazinonun sahibi ve arkadaşları da katıldı. Kolçak koşarak başka bir gazinoya doğru kaçmaya başladı. O gazinonun çalışanları, kendilerine saldırı olduğunu düşünüp silah çekti. Üç grubun çatışmasında Kolçak öldü

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Yanlış anlaşılmalar silsilesi ölüm getirdi
Konya'da 26 yaşındaki Uğur Kolçak'ın geçen pazar günü eğlence mekânının çıkışında öldürüldüğü olayın detayları ortaya çıktı. Arkadaşları Memduh Kahveci (27) ve Muhammet Ali Kolçak (23) ile birlikte eğlenmek için ruhsatsız olarak işletilen bir gazinoya giden Uğur Kolçak, bir süre sonra hava almak için dışarıya çıktı. Bu sırada yanına yine aynı bölgede faaliyet gösteren bir gazinonun işletmecisi olan Ziyaettin Çokkaynar (25) geldi. Alkollü olan Çokkaynar, işyeri çalışanı zannettiği Kolçak'a "Kapıyı aç, içeri gireyim" dedi.



Kolçak da "Ben senin kapıcın mıyım?" diyerek tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışmaya, gazino sahipleri de dahil oldu. Kolçak'ın arkadaşı Kahveci de kalabalığı dağıtmak için kurusıkı tabanca ile havaya ateş etti. Saldırıya uğradıklarını zanneden iki gazino sahibi ve çalışanları, kaçan Kolçak'ı kovalamaya başladı. Kolçak can havliyle başka bir gazinoya doğru koştu. Bu sırada o gazinonun çalışanları da kendilerine yönelik saldırı olduğunu düşünüp silahlarla karşılık verdi. 3 grubun silahlı çatışmasının arasında kalan Kolçak kurşunların hedefi oldu. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanırken, 2'si Kolçak'ın arkadaşı 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yanlış anlaşılmalar silsilesi ölüm getirdi
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