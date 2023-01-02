Yanlış ayağı ameliyat eden doktordan pes dedirten savunma! Şikayetçi oldu

YANLIŞ AYAĞINI AMELİYAT ETTİLER

Ortopedi doktoru tarafından aynı gün ameliyata alınan Murat O, ameliyattan çıktıktan sonra büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre genç adamın hasarlı olan sol ayak bileği değil sağlam olan sağ ayak bileği ameliyat edilmişti. Ne olduğunu anlamaya çalışan Murat O, doktor Murat E.'ye durumu sorduğunda ise yeniden şoke oldu.