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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Yanlış ayak soruşturması

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Yanlış ayak soruşturması
İstanbul'da yaşayan pazarlama şefi Murat O.'ya (25), ayak bileğinde doku bozukluğu teşhisi konuldu. Fatih'teki bir hastanede tedavi başladı. 9 ay süren tedavi sonrası Murat O., ortopedi doktoru tarafından ameliyat edildi. Murat O., iddiasına göre hasarlı olan sol ayak bileğinden değil sağlam olan sağ ayak bileğinden ameliyat edildiğini fark etti. Doktor Murat E.'ye yine iddiaya göre önce yanlış ayağı ameliyat ettiğini kabul etti bir süre sonra o ayak için de ameliyat gerektiğini öne sürdü. Murat O., doktor ve ameliyat ekibinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yanlış ayak soruşturması
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