Yanlış covıd aşısı tazminatlık oldu

2021 yılının Eylül ayında İstanbul Pendik'te özel bir hastanede yaşandı. Kıbrıs'ta bir üniversiteyi kazanan Nuriye A, pandemi döneminde Kıbrıs'a gidişte Biontech aşısı zorunlu tutulduğundan randevu alarak hastaneye gitti. Annesiyle birlikte danışmaya giden Nuriye A, Biontech aşısı olacaklarını söyledi. Görevli Zeliha G. barkod verdi.

BİONTECH RANDEVUSU ALIP YANLIŞLIKLA SİNOVAC AŞISI OLDULAR

Aşı olduktan sonra hastaneden ayrılan genç kız hayatının şokunu Sağlık Bakanlığı'ndan gelen mesajla yaşadı. Mesajda Sinovac aşısı olduğuna dair bildirim vardı. Hemen annesiyle birlikte yeniden hastanenin yolunu tutan Nuriye A, danışmadaki Zeliha G'ye durumu sordu. İddiaya göre danışmadaki kadın, anne kızı tersledi. Tarafların tartışması adliyede sonlandı. Annesiyle birlikte yanlış aşı olduğunu iddia eden Nuriye A, "Kronik kalp hastası olduğumdan Sinovac olmamam gerekiyordu. Yanlış aşıdan dolayı Kıbrıs'ta 24 gün zorunlu karantinada kaldık" dedi.

"YANLIŞ AŞI YARALAMAZ, TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİRLER"

Yanlış aşı iddiasına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlattı. Başhekimlik, yanlış aşının hayati tehlike arz etmeyeceğini, 3 sonra tekrar Biontech aşısı yapılabileceğini anne kıza bildirdiklerini belirtti. Sinovac ve Biontech aşılarının Sağlık Bakanlığı'nın onaylı aşıları arasında yer aldığını kaydeden savcılık, her iki aşı arasında tıbben yaralanma ya da mağduriyete yol açacak şekilde herhangi bir fark bulunmadığının altını çizdi. Olay nedeniyle bir yaralanma olmayacağını belirten savcılık, anne kıza yanlış aşı yaptırılması neticesinde, tarafların hukuk mahkemelerinde tazminat davası açabileceğine vurgu yaparak takipsizlik kararı verdi. Anne kız, şimdi tazminat davası açmak için kolları sıvadı.