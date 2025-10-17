Yanlış disiplin şiddet doğuruyor

UNICEF'in Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Orta Asya'daki ülkelere yönelik yaptığı "Yaşadığımız ve Öğrendiğimiz Yer: Avrupa ve Orta Asya'da Çocuklara Yönelik Şiddet" başlıklı rapora göre her üç çocuktan biri fiziksel disipline maruz kalıyor. Çocuklarda oluşabilecek ruhsal sorunların önüne geçmek için şunlar öneriliyor:Tüm ortamlarda fiziksel cezaların her türü yasaklanmalı.Olumlu disiplin yöntemlerini teşvik eden programlara yatırım yapılmalı.Çocuk dostu adalet ve sosyal hizmetlere erişim genişletilmeli.