Yanlış disiplin şiddet doğuruyor

Giriş Tarihi: 17.10.2025

UNICEF'in Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Orta Asya'daki ülkelere yönelik yaptığı "Yaşadığımız ve Öğrendiğimiz Yer: Avrupa ve Orta Asya'da Çocuklara Yönelik Şiddet" başlıklı rapora göre her üç çocuktan biri fiziksel disipline maruz kalıyor. Çocuklarda oluşabilecek ruhsal sorunların önüne geçmek için şunlar öneriliyor:
Tüm ortamlarda fiziksel cezaların her türü yasaklanmalı.
Olumlu disiplin yöntemlerini teşvik eden programlara yatırım yapılmalı.
Çocuk dostu adalet ve sosyal hizmetlere erişim genişletilmeli.
