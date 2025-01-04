Yanlış ilaca ‘taksirle yaralama’ soruşturması

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan 54 yaşındaki ev hanımı Şirin Y. yaklaşık 20 yıldır hipertansiyon hastasıydı. Doktorunun yazdığı yeni reçete ile bir eczaneye gitti. Eczaneden aldığı ilacı 10 gün boyunca kullanan kadın, tansiyonu yükseldiği için acile gitti. Sonrasında nöbetçi hastaneye gittiğinde kendisine yanlış ilaç verildiğini fark etti. Tansiyon ilacının yerine başka bir ilaç verildiğini anlayan kadın soluğu savcılıkta aldı. Eczaneden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yanlış ilaç verildiği ve bu durumun hastayı daha da kötüleştirmesi iddiasına ilişkin ilginç bir soruşturmaya imza attı. "Taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şikayetçi olunan eczanede ilacı Şirin Y.'ye veren görevli tespit edildi. Savcılık müştekinin ifadesini karakola göndererek detaylı araştırma yapılmasını, ihmali olanların ifadesinin alınmasını istedi. Şüpheli olarak ifadesi alınan Merve K. iddiaları kabul etmedi. Şirin Y.'ye tansiyon değil tiroit ilacının reçete edildiğini ve kendisine bu ilacı verdiğini söyledi. Nasıl kullanılması gerektiğini detaylıca anlattığını, hastanın tiroit ilacını tansiyon ilacı gibi kullanmış olabileceğini belirtti. Savcılık bu ifadeden hareketle soruşturmada kararını verdi. Suçun işlendiğine dair müştekinin ifadesi dışında delil olmadığını kaydeden savcılık dikkat çeken soruşturmada takipsizlik kararı verdi.