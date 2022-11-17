Yanlış iletişim grubuna giren işadamı Divan Başkanlarıyla yemekte buluştu

Gaziantepli sanayici-işadamı Ali Hazır, geçen Ocak ayında yanlışlıkla Şampiyon Kulüpler Divan Başkanları adlı whatsapp grubuna dahil edildi. İlk başka grubu arkadaşlarının yazıştığı bir "geyik grubu" sanan Hazır, bir süre sonra katılımcıların konuşmalarından durumu fark etti. Şampiyon kulüplerin divan başkanlarıyla aynı grupta olduğunu anlayan Hazır, sadece izlemekle yetindiği grupta ne Trabzon'un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğunu kutlayabildi, ne de kendisini çıldırtan hakem hatalarını yazabildi.

"Ben olsam bunu konuşurdum" dediği hiçbir şeyin konuşulmadığı gruptan ayrılmadan bir süre kendisini "Divan Başkanı" gibi hissetmek isteyen Hazır, zaman zaman durumu açıklamak istese de arkadaşları buna engel olarak yazacağı ilk cümleden sonra gruptan atılacağını söyleyerek sessizce izlemesini önerdi.

10 ay boyunca hiç konuşmadan sadece yazılanları okuyan Hazır, 13 Ekim'de BJK Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün gruptaki tüm divan başkanlarını Vodafone Arena'ya yemeğe davet etmesi üzerine daha fazla sessiz kalamadı. Durumu mizahi bir dille grupta paylaşan Hazır, gerekçesini de şöyle açıkladı: "Artık ilk kez bir ortamda fiziksel olarak bulunmam gerekiyordu. Daha fazla sessiz kalamazdım. Üstelik ben konuşmazsam yerine yanlışlıkla alındığım divan başkanının da toplantıdan haberi olmayacaktı. Bu arada acaba hangi kulübün divan başkanıydım ben. Gruba durumu anlatan ve kendimi tanıtan bir yazı yazdım. Yemeğe katılmak istediğimi de mizahi bir dil ile belirttim. 5 dakika sonra telefonum çaldı. Kayıtlı olmayan numarayı açtım ve hayatımda karşılaştığım en mütevazi insan olan sayın Tevfik Yamantürk ile tanıştım. Paylaştığım mesaj ile çok eğlenmiş ve tanışmak için aramıştı. Vodafone Park'ta beni de ağırlamak istediğini söyledi. Havalara uçtum. Başkanım birkaç gün sonra arayıp takımımı sordu. Zor da olsa Galatasaray dedim. 'O zaman Aykutalp Derkan başkanımızdan senin için tüm takım imzalı bir forma rica edelim' dedi. Tevfik başkan hikayenin başrolünü elden bırakmıyordu. Birkaç gün sonra Galatasaray Kulübü Divan Başkanı Aykutalp Derkan başkanım aradı. Bedenimi ve hangi forma numarasını istediğimi sordu. İmzalar daha büyük görünsün diye XL dedim. Ve artık beklenen gün gelmişti. 11 Kasım'da İstanbul'da başkanlarla keyifli bir sohbet edip bilmeyenlere hikayemizi anlattık. Daha sonra tüm takım imzalı BJK ve GS formalarını takdim ettiler. Bu harika fırsatı bana sunan, hikayenin baş kahramanı Tevfik Yamantürk başkanıma, tüm divan başkanlarımıza teşekkür ederim."

AİLESİNİN DİVAN BAŞKANI

Hazır'ın 10 ay sessiz kaldıktan sonra Divan Başkanı Grubu'nda "Ailesinin Divan Başkanı" sıfatıyla paylaştığı mesaj ise şöyle: "Saygıdeğer Divan Başkanları, Ben Ali Hazır. 2 Ocak 2022'de bu gruba yanlışlıkla alındım. Paylaşılan yazılarda özel ve görmemem gereken bir şey olmadığını fark edince gruptan ayrılmadım. Amacım bir süre divan başkanı gibi hissetmekti ama artık bu yemek davetinde yerine yanlışlıkla alındığım kişiyi grup dışı bırakmamak için artık durumu itiraf etmem gerekiyordu. Eğer uygun görürseniz madem bu büyük şansa nail oldum, bu yemek davetine de katılmak isterim. Hemen arkasında bu durumu bir twitter flooduyla paylaşır ve şu zor zamanlarda ülkem insanının yüzünde bir tebessüme sebep olmak isterim. Çok ilgi çekeceğine eminim. Üstelik yemeği yer hemen kalkarım. Sizi hiç meşgul etmem. Bir de kendi imalatım olan en taze Antepfıstıklarından ikram ederim size. Anlayışınıza sığınır, davete katılım talebimin karşılık görmesini umarım. Ali Hazır/Ailesinin Divan Başkanı"