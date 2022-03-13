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Giriş Tarihi: 13.3.2022 14:41 Son Güncelleme: 13.3.2022 15:17

Yanlış kişi cinayetine müebbet hapis

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Yanlış kişi cinayetine müebbet hapis

Sultangazi'de motosikletli 4 kişi, henüz 19 yaşındaki bir genci öldürmüş ve hayatını kaybeden Doğukan Çelik'in (19) yanlış kişi cinayetine kurban gittiği iddia edilmişti. Korkunç olayla ilgili savcılık soruşturmasını tamamlandı.

Kan donduran "Yanlış kişi cinayeti" 13 Haziran 2021 tarihinde İstanbul, Sultangazi'de meydana geldi. Korkunç olayın perde arkasında 'Küçük kıza taciz iddiası' çıktı. Sanıkların birbirleriyle olan telefon görüşmelerinin incelenmesi üzerine çözülen esrarengiz cinayetten akıl almaz detaylar çıktı.

İddiaya göre şüphelilerden anne D. D.'nin 10 yaşındaki kızını komşusu taciz etti. Bunun üzerine gözaltına alınan komşu İ.B. serbest bırakıldı. Olaydan bir gün sonra komşu İ.B. evinin önünde köylüsü Doğukan Çelik ile otururken iki motor ile 4 kişi geldi ve şahıslara peş peşe ateş etti. Sırtından vurulan Doğukan Çelik öldü. Olay yerinden kaçan iki motosikletli şüpheliler hızla giderken bu kez onlara iki sokak ileri de "Neden hızlı gittiniz" diyen Musa Can A.'yı bacağından yaralayıp kaçtı. Öte yandan olayda öldürülen kişinin yanlışlıkla öldürüldüğü, asıl hedefin taciz iddiasıyla mahkemeye çıkarılıp serbest bırakılan şüpheli olduğu belirlendi. O sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu.

CİNAYET PLANI TELEFON KAYITLARIYLA DEŞİFRE OLDU

Olayın anlatıldığı iddianamede Y.A. ve D. D. isimli sanıkların cep telefonlarında yapılan inceleme sonucu D.D.'nin 10 yaşındaki kızına tacizde bulunduğu iddia edilen İ.B. isimli şahsı öldürmeye yönelik yazışmalar yaptıkları belirtildi. Kayıtlarda söz konusu infazı ise Cihan M.'nin yapacağı konusunda sanıklar arasında anlaşma yapıldığı ifade edildi. İddianamede Cihan M.'nin olayda adı geçen diğer sanıklar Abdurrahman Ç., Ahmet D.B.A. ve Taha B.G. ile birlikte motosikletle olay yerine gittikleri, ardından da maktul Doğukan Çelik, İ.B. ve İ.B.'nin abisi ile birlikte oturuyorken üzerlerine ateş açıldığı ve Doğukan'ın hayatını kaybettiği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede sanıkların olay yerinden hızla uzaklaştıkları, sokağın ilerisinde yürüyen Musa C.A.'nın sanıklara hızlı gitmeleri nedeniyle uyarıda bulunduğu ve bunun üzerine sanık Cihan'ın silahla ateş ederek Musa C.A.'yı hayati tehlike geçirecek boyutta yaraladığı aktarıldı.

TÜM SANIKLARA MÜEBBET HAPİS CEZASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay yerine motorla gelen tutuklu sanıklardan Abdurrahman Ç. (30), Taha B. G. (21), Ahmet D.B.A. (22) ve Cihan M. (28)'nin maktul Doğukan'nın öldürülmesi olayında, fikir ve eylem birliği içerisinde cinayeti işledikleri vurgulanarak "Kasten öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs etme, mala zarar verme, silahla ateş etme" suçlarından müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

CİNAYETİ AZMETİRDİLER

Diğer tutuklu sanıklar 10 yaşındaki kızın annesi D. D. (33) ve dayısı Y.A.'ın (34) haklarında ise cinayeti azmettirdikleri gerekçesiyle müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede 6 tutuklu sanığın olayda yaralanan diğer müştekilere yönelik eylemleri için ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapsi isteniyor.

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Yanlış kişi cinayetine müebbet hapis
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